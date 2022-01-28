Видеообзор матч «Шахтер» - «Мариуполь» на сборах в Турции

28 января «Шахтер» и «Мариуполь» провели контрольный матч на турецком сборе. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. Предлагаем видеообзор этого спарринга.

«Шахтер» свой следующий контрольный матч проведет 31 января против белградской «Црвены Звезды», а «Мариуполь» 29 января в 14:00 сыграет с сербским «Вождовацом».

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