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Видеообзор контрольного матча «Шахтер» – «Црвена Звезда»

Павел Соловей
Павел Соловей
31.01.2022
20:13
Новость
Футбол
Видеообзор контрольного матча «Шахтер» – «Црвена Звезда»

В рамках подготовки ко второй части сезона «Шахтер» провел спарринг против «Црвены Звезды». Контрольный матч завершился победой донецкой команды со счетом 3:2.

Первый этап подготовки «Шахтера» в Турции продлится до второго февраля.

Ранее сообщалось, что форвард «Шахтера» продолжит карьеру в Германии.

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