Видеообзоор матча полуфинала Суперкубка Испании «Барселона» – «Реал»

12 января в рамках полуфинала Суперкубка Испании между собой сыграли «Барселона» и «Реал». Встреча завершилась победой мадридцев в овертайме со счетом 3:2.

Для команд это было 248-е эль-класико в истории, в котором «Реал» одержал сотую победу, забив 415 голов. У «Барселоны» 96 побед при 404 забитых мяча. Ничьей завершились 52 игры.

Соперником «Реала» в финале станет победитель противостояния «Атлетико» — «Атлетик».

Суперкубок Испании

Полуфинал

«Барселона» – «Реал» - 2:3

Голы: Винисиус Жуниор, 25 (0:1). де Йонг, 41 (1:1). Бензема, 72 (1:2). Фати, 83 (2:2). Вальверде, 98 (2:3).

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Видео голов первого тайма полуфинала Суперкубка «Барселона» – «Реал»

Видео голов во втором тайме полуфинала Суперкубка Испании «Барселона» – «Реал»

Видео победного гола «Реала» в матче Суперкубка с «Барселоной»

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