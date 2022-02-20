Фрибет 3000 UAH
Киченок/Остапенко: ставки на турнир в Дохе Калинина — Кудерметова: ставки «Валенсия» — «Барселона»: ставки Костюк — Конюх: ставки Мартинцова — Свитолина: ставки
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Видео: украиниц Сикан забил свой первый гол в «Ганзе»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
20.02.2022
16:16

Матч 23 тура чемпионата Второй Бундеслиги между «Дармштадтом» и «Ганзой» стал успешным для форварда сборной Украины Даниила Сикана, который выступает на правах аренды за «Ганзу» от донецкого «Шахтера».

В матче с «Дармштадтом» Сикан вышел на замену на 63-й минуте игры, а уже через две минуты отличился в воротах хозяев, сравняв счет в поединке.

В двух предыдущих встречах украинец появлялся на поле во втором тайме, проведя в общей сложности 36 минут.

Видео гола вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале.


Mолодежная сборная Украины отказалась от мартовского сбора в Турции
Mолодежная сборная Украины отказалась от мартовского сбора в Турции
УЕФА открыл дело против УАФ по итогам матча футзального Евро между Украиной и Россией
УЕФА открыл дело против УАФ по итогам матча футзального Евро между Украиной и Россией
Сборная Украины проведет два матча Лиги наций во Львове
Сборная Украины проведет два матча Лиги наций во Львове
Белик: Коноплянка как футболист выше уровнем, чем «Краковия»
Белик: Коноплянка как футболист выше уровнем, чем «Краковия»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи