Видео: украиниц Сикан забил свой первый гол в «Ганзе»

Матч 23 тура чемпионата Второй Бундеслиги между «Дармштадтом» и «Ганзой» стал успешным для форварда сборной Украины Даниила Сикана, который выступает на правах аренды за «Ганзу» от донецкого «Шахтера».

В матче с «Дармштадтом» Сикан вышел на замену на 63-й минуте игры, а уже через две минуты отличился в воротах хозяев, сравняв счет в поединке.

В двух предыдущих встречах украинец появлялся на поле во втором тайме, проведя в общей сложности 36 минут.

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