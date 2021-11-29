Видео супергола таланта «Динамо» Диалло в ворота «Миная» U19

Нападающий молодежной команды «Динамо» Самба Диалло забил красивый гол ударом через себя в матче против «Миная» в чемпионате Украины U-19.

На 29-й минуте матча партнер Диалло элегантно подбросил мяч пяткой в штрафной. Легионер киевской команды выпрыгнул и первым же касанием забил гол ударом через себя в дальний нижний угол. Этот матч «Динамо» выиграло со счетом 0:5.

18-летний Диалло подписал контракт с киевским клубом в августе 2021 года.

У Диалло десять мячей в лиге, а в списке бомбардиров он занимает третье место. Лучшим голеадором первенства является нападающий «Зари» U-19 Гильерме (12 голов).

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