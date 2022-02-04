Видео: российский журналист Губерниев обозвал коллегу из Украины «чёртовым лузером»

На Олимпиаде в Пекине, открытие которой состоится сегодня, уже произошел инцидент между представителями России и Украины.

Известный и одиозный российский журналист Дмитрий Губерниев словесно сцепился с украинским коллегой. Он произнес на русском языке фразу «У тебя очень странное имя, чертов лузер». Затем Губерниев перешел на английский и сказал «Простите, ваше имя — чертов лузер, а фамилия — ублюдок».

Видео инцидента можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Дмитрий Губерниев

«Абсолютная провокация. Я случайным образом задел перегородку. Извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция. Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону. Естественно, я сказал что-то матерное: «У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще мудацкая». Вот и все. Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он все для этого делал», — объяснил свое поведение Губерниев.

Конфликт произошел в кафе для журналистов стадиона «Птичье гнездо», где состоится церемония открытия Олимпиады. Начало мероприятия — 14.00.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Украина сыграет с Россией в полуфинале: пять фактов о возвращении наших в элиту европейского футзала

Украинские фигуристы провалили квалификацию на Олимпиаде

Стало известно, сколько болельщиков посетит матч Украина — Россия в Амстердаме

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.