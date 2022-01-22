Видео разгромной победы «Динамо» над «Расинг Унионом» на испанском сборе

«Динамо» продолжает вести подготовку ко второй части сезона в Испании. В рамках этого сбора киевская команда провела второй контрольный матч.
Соперником «Динамо» стал «Расинг Унион» из Люксембурга. Встреча завершилась победой команды Мирчи Луческу со счетом 4:0.
Контрольный матч
«Динамо» – «Расинг Унион» – 4:0
Голы: Кулач, 23 (1:0). Вербич, 34 (2:0). Цыганков, 36 (3:0). Бражко, 64 (4:0).
Следующий спарринг киевская команда проведет 25 января против «Реал Мурсии».
Metaratings отслеживает в оперативном режиме все результаты спаррингов с участием команд УПЛ.
Вашему вниманию расписание и результаты всех спаррингов команд УПЛ в нынешнее межсезонье.
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