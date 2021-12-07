Видео: ПСЖ с дублями Мбаппе и Месси выиграл у «Брюгге»

7 декабря в рамках 6 тура Лиги чемпионов ПСЖ в Париже принимал «Брюгге». Французская команда выиграла матч со счетом 4:1. Голами за парижан отличились Килиан Мбаппе и Лионель Месси, которые оформили по дублю. В составе бельгийцев точно пробил Матс Ритс.



Украинский легионер «Брюгге» Эдуард Соболь весь матч провел на замене.





Также твиттер УЕФА опубликовал первый гол Шевченко в Лиге чемпионов.

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