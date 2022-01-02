Видео представления Миколенко в качестве новичка «Эвертона»

Сегодня, 2 января, «Эвертон» официально представил Виталия Миколенко в качестве своего игрока.
Презентация состоялась на стадионе «Гудисон Парк» накануне матча английской Премьер-лиги против «Брайтона». «Эвертон» проиграл этот поединок со счетом 2:3.
Покупка Миколенко у киевского «Динамо» обошлась «ирискам» более чем в 20 миллионов евро. Украинский защитник в ливерпульском клубе будет зарабатывать более ста тысяч фунтов в неделю. Всю предыдущую карьеру Миколенко провел в киевском «Динамо», в составе которого стал чемпионом Украины 2021 года. Также Миколенко является четвертьфиналистом чемпионата Европы 2020 года в составе сборной Украины.
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