Видео победы «Полесья» над «Металлистом» на Winter Cup

В заключительном матче Winter Cup 2022 «Полесье» обыграло «Металлист» со счетом 2:0 и стало победителем турнира. Оба мяча были забиты под занавес встречи.

Сначала, совершив перехват, индивидуальным мастерством блеснул Артем Козак, а на последней минуте основного времени после передачи Дмитрия Шастала отличился Евгений Морозко

Турнир завершится 12 февраля, когда сыграют «Черноморец» с «Вересом», но уже известен победитель: «Полесье», набрав 8 очков, заняло первое место.

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