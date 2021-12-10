Видео победного прыжка украинской фристайлистки на этапе Кубка мира

В Руке (Финляндия) состоялся этап Кубка мира по фристайлу.

Украинская спортсменка Анастасия Новосад завоевала золотую медаль, Ольга Полюк стала обладательницей бронзы.

Для обеих спортсменок это первые награды в индивидуальных соревнованиях на Кубке мира.

Также впервые в истории сразу две представительницы Украины оказались на пьедестале почета.

Кубок мира по лыжной акробатике. Рука (Финляндия). Третий этап. Женщины

1. Анастасия Новосад (Украина)

2. Сюй Мэнтао (Китай)

3. Ольга Полюк (Украина)

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