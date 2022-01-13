Видео победного гола «Реала» в матче Суперкубка с «Барселоной»

12 января в рамках полуфинала Суперкубка Испании между собой сыграли «Барселона» и «Реал».



Первый тайм завершился вничью 1:1. На гол Винисиуса Жуниора каталонцы ответили точным ударом Люка Де Йонга.

Во второй половине встречи Карим Бензема снова вывел мадридцев вперед, но «Барса» снова отыгралась. Точно пробил Ансу Фати. В основное время команды сыграли 2:2 и игра перешла в овертаймы.

В овертайме удачливее оказался «Реал», который опять вышел вперед после гола Федерико Вальверде.

Как итог «Реал» победил со счетом 3:2. Видео победного гола смотрите здесь:

Голы первого тайма здесь

Голы второго тайма здесь

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.