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Видео первой победы «Шахтера» на втором сборе в Турции

Павел Соловей
Павел Соловей
12.02.2022
23:29
Новость
Футбол

12 февраля в рамках подготовки ко второй части сезона «Шахтер» сыграл первый спарринг на втором турецком сборе. Соперником донецкой команды стал карагандинский «Шахтер».

Спарринг завершился минимальной победой подопечных Роберто Де Дзерби со счетом 2:1.

На сборе в Турции «Шахтер» планирует провести еще три спарринга. «Горняки» сыграют против «Мариуполя» (15 февраля), «Астаны» (18 февраля) и «Риги» (19 февраля).

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