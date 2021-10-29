Видео: на чемпионате мира бельгиец ярким нокаутом победил узбека

Зрелищным нокаутом завершился бой между Виктором Скелстраете и представителем Узбекистана Шохжахоном Абдуллаевым на чемпионате мира по боксу в Сербии.



Боксеры проводили бой 1/32 финала в весовой категории до 86 кг.

В конце второго раунда Скелстраете провел серию ударов, после чего нанес сокрушительный удар с правой в челюсть и отправил Абдуллаева в нокаут.

Рефери остановил бой, а боксер из Узбекистана через время поднялся на ноги и покинул ринг при помощи судьи.

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