Видео момента удаления Игнатенко в матче «Бордо»

06.02.2022
21:25
Новость
Футбол
В рамках 23-го тура чемпионата Франции «Реймс» принимал на своем стадионе «Бордо». Поединок завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0.
В составе «Бордо» дебютировал украинский полузащитник Даниил Игнатенко. Хавбек вышел на замену на 63-й минуте, а на 72-й получил красную карточку.
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