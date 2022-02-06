Видео момента удаления Игнатенко в матче «Бордо»

В рамках 23-го тура чемпионата Франции «Реймс» принимал на своем стадионе «Бордо». Поединок завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе «Бордо» дебютировал украинский полузащитник Даниил Игнатенко. Хавбек вышел на замену на 63-й минуте, а на 72-й получил красную карточку.

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