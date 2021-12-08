Видео: как Яремчук забил мяч в ворота «Динамо» в матче Лиги чемпионов

В поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» принимает киевское «Динамо». На 16-й минуте украинский форвард Роман Яремчук оформил гол в ворота своей бывшей команды.

Для Яремчука это первый гол за лиссабонскую команду с конца сентября. Безголевая серия игрока длилась чуть больше 600 минут.

После первого тайма «Бенфика» выигрывает у «Динамо» со счетом 2:0.

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