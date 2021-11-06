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Видео: как «Ворскла» обыграла в Киеве «Динамо»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
06.11.2021
19:42
Новость
Футбол

В центральном матче 14-го тура УПЛ «Динамо» потерпело домашнее поражение от «Ворсклы». Киевляне упустили несколько отличных моментов, а вот полтавчане свой шанс использовали — 2:1. 

Во втором тайме Тилль реализовал пенальти, который был назначен после использования системы ВАР. Арбитр Иванов посчитал, что Сидорчук сфолил на Степанюке.

«Ворскла» из-за удаления Кравчука доигрывала вдесятером, но позволила забить сопернику только один гол, он на счету Витиньо. 

У «Динамо» прервалась серия из 30-ти матчей без поражений в УПЛ. 


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