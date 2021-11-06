Видео: как «Ворскла» обыграла в Киеве «Динамо»

В центральном матче 14-го тура УПЛ «Динамо» потерпело домашнее поражение от «Ворсклы». Киевляне упустили несколько отличных моментов, а вот полтавчане свой шанс использовали — 2:1.

Во втором тайме Тилль реализовал пенальти, который был назначен после использования системы ВАР. Арбитр Иванов посчитал, что Сидорчук сфолил на Степанюке.

«Ворскла» из-за удаления Кравчука доигрывала вдесятером, но позволила забить сопернику только один гол, он на счету Витиньо.

У «Динамо» прервалась серия из 30-ти матчей без поражений в УПЛ.





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