Видео: как Вербич оформил дубль в ворота «Вереса»

04.12.2021
19:49
Новость
Футбол
4 декабря в рамках 17 тура УПЛ «Верес» принимал на своем поле «Динамо».
Первый тайм выиграли киевляне благодаря голу Беньямина Вербича. Во второй половине встречи словенец оформил дубль. Также еще один гол в свой актив записал Виктор Цыганков.
Под занавес встречи получил красную карточку представитель команды из Ровно Дмитрий Немчанинов.
«Динамо» выиграло встречу со счетом 3:0.
УПЛ. 17 тур
«Верес» - «Динамо» - 0:3 (0:1)
Голы: Вербич, 21, 61, Цыганков, 65.
Удаление: Немчанинов, 87 («Верес»).
Предлааем вашему вниманию видео голов Вербича и Цыганкова:
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