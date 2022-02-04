Видео: как Украина уступила России в полуфинале Евро по футзалу

04.02.2022
21:46
Новость
Эксклюзивы
Сборная Украины по футзалу уступила в полуфинале турнира, который проходит в Нидерландах, команде России — 2:3. При этом на 39-й минуте наши получили право на пенальти.
Вашему вниманию видеообзор поединка в Амстердаме.
Соперник сборной Украины по матчу за бронзу определится во втором полуфинале между Испанией и Португалией.
Ранее главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко дал комментарий после матча с Россиейв рамках полуфинала чемпионата Европы.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.