Видео: как Украина уступила России в полуфинале Евро по футзалу

Сборная Украины по футзалу уступила в полуфинале турнира, который проходит в Нидерландах, команде России — 2:3. При этом на 39-й минуте наши получили право на пенальти.

Вашему вниманию видеообзор поединка в Амстердаме.

Соперник сборной Украины по матчу за бронзу определится во втором полуфинале между Испанией и Португалией.

Ранее главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко дал комментарий после матча с Россиейв рамках полуфинала чемпионата Европы.

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