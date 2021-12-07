Видео: как «Шахтер» открыл счёт в матче с «Шерифом»

07.12.2021
23:11
Новость
Футбол
7 декабря на «Олимпийском» в Киеве «Шахтер» играет с «Шерифом».
Украинская команда имела в первом тайме много моментов, но забили лишь под занавес первого акта этого футбольного спектакля.
«Горняки» выиграли первый тайм благодаря голу Фернандо на 42-й минуте. Бразилец красиво забил после роскошной передаче от Сергея Кривцова.
В итоге «Шахтер» выиграл первый тайм со счетом 1:0.
Также твиттер УЕФА опубликовал первый гол Шевченко в Лиге чемпионов.
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