Видео: как «Шахтер» открыл счёт в матче с «Шерифом»

7 декабря на «Олимпийском» в Киеве «Шахтер» играет с «Шерифом».



Украинская команда имела в первом тайме много моментов, но забили лишь под занавес первого акта этого футбольного спектакля.

«Горняки» выиграли первый тайм благодаря голу Фернандо на 42-й минуте. Бразилец красиво забил после роскошной передаче от Сергея Кривцова.

В итоге «Шахтер» выиграл первый тайм со счетом 1:0.

Также твиттер УЕФА опубликовал первый гол Шевченко в Лиге чемпионов.

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