Видео, как Лунин готовился к первому официальному матчу за «Реал»

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин впервые в сезоне сыграл в официальном матче.



Он сыграл полностью матч против «Алькояно» (3:1) в 1/16 финала Кубка Испании. SofaScore оценил действия украинца на поле в 6,9 баллов. Лунин опередил показатели вышедших в старте Мариано Диаса (6,5), Давида Алабы (6,6) и Начо (6,6). Средняя в команде – 7,01.

Лунин пропустил один гол, совершил три сэйва, сделал один вынос руками после верхового мяча, сделал шесть точных передач (26%).

Это был первый матч 22-летнего украинского вратаря за «Реал» с 20 января 2021-го.

А так украинец готовился к матче за мадридцев:

Матчи 1/8 финала Кубка Испании состоятся 15 января.

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