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Видео: «Ман Сити» с ассистом Зинченко проиграл «Лейпцигу»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.12.2021
23:16
Новость
Футбол

7 декабря в рамках 6 тура Лиги чемпионов «Лейпциг» на своем поле выиграл у «Ман Сити» со счетом 2:1.

За немцев голы забивали Собослаи и Силва. В составе англичан точно пробил Марез. «Горожане» доигрывали матч в меньшинстве послу уделания Уокера. Украинский легионер Сити Зинченко сыграл весь матч и отличился ассистом на Мареза.

Также твиттер УЕФА опубликовал первый гол Шевченко в Лиге чемпионов.

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