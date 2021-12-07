Видео: «Ман Сити» с ассистом Зинченко проиграл «Лейпцигу»

7 декабря в рамках 6 тура Лиги чемпионов «Лейпциг» на своем поле выиграл у «Ман Сити» со счетом 2:1.



За немцев голы забивали Собослаи и Силва. В составе англичан точно пробил Марез. «Горожане» доигрывали матч в меньшинстве послу уделания Уокера. Украинский легионер Сити Зинченко сыграл весь матч и отличился ассистом на Мареза.

Также твиттер УЕФА опубликовал первый гол Шевченко в Лиге чемпионов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.