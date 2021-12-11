Видео: как команда Шевченко проиграла дерби Генуи

В матче 17-го тура Серии А «Дженоа» встречалась с «Сампдорией». Команда Андрея Шевченко проиграла в дерби Генуи со счетом 1:3. «Дженоа» под руководством украинского тренера не выиграла еще ни одного матча.

«Дженоа» занимает» 19-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 10 очков.

В следующем туре подопечные Шевченко сыграют на выезде с «Лацио» 17 декабря.

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Первый гол с Шевченко: «Дженоа» проиграл «Сампдории»

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