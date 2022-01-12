Видео голов во втором тайме полуфинала Суперкубка Испании «Барселона» – «Реал»

12 января в рамках полуфинала Суперкубка Испании между собой играют «Барселона» и «Реал».



Первый тайм завершился вничью 1:1.

На гол Винисиуса Жуниора каталонцы ответили точным ударом Люка Де Йонга.

Во второй половине встречи Карим Бензема снова вывел мадридцев вперед, но «Барса» снова отыгралась. Точно пробил Ансу Фати.

В основное время команды сыграли 2:2 и игра перешла в овертаймы.

Смотрите видео голов первого тайма здесь.

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