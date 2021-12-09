Видео: «Ференцварош» с голевой передачей Зубкова обыграл в Лиге Европы «Байер»

В Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» завершился матч 6-го тура Лиги Европы. «Ференцварош» принимал «Байер». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в игре забил полузащитник венгерского клуба Аисса Лайдуни на 82-й минуте. Ему ассистировал полузащитник сборной Украины Александр Зубков.

«Байер» набрал 13 очков и прошел с первого места группы G в плей-офф турнира. «Ференцварош» набрал первые очки в группе, но не попал в евровесну. Со второго места в плей-офф Лиги Европы вышел испанский «Бетис». Шотландский «Селтик» попал в стадию плей-офф Лиги конференций.

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