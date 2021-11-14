Видео: автогол россиян вывел сборную Хорватии на чемпионат мира-2022

Сборная Хорватии обыграла сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 1:0. Благодаря этому хорваты завоевали прямую путевку в финальную часть турнира.
Исход матча решил автогол защитника сборной России Федора Кудряшова. Он срезал мяч в свои ворота на 81-й минуте встречи. Видео гола смотрите в нашем телеграм-канале.
Хорватия набрала 23 очка и заняла первое место в группе Н. Благодаря этому она вышла на чемпионат мира.
Россия набрала 22 очка и заняла второе место. Россияне сыграют в стыковых матчах.
Отбор ЧМ-2022
Группа Н
Хорватия – Россия – 1:0
Гол: Кудряшов, 81 – в свои ворота.
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