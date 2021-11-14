Видео: автогол россиян вывел сборную Хорватии на чемпионат мира-2022

Сборная Хорватии обыграла сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 1:0. Благодаря этому хорваты завоевали прямую путевку в финальную часть турнира.

Исход матча решил автогол защитника сборной России Федора Кудряшова. Он срезал мяч в свои ворота на 81-й минуте встречи. Видео гола смотрите в нашем телеграм-канале.

Хорватия набрала 23 очка и заняла первое место в группе Н. Благодаря этому она вышла на чемпионат мира.

Россия набрала 22 очка и заняла второе место. Россияне сыграют в стыковых матчах.

Отбор ЧМ-2022

Группа Н

Хорватия – Россия – 1:0

Гол: Кудряшов, 81 – в свои ворота.

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