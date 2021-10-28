«Вест Хэм» Ярмоленко выбил «Манчестер Сити» Зинченко из Кубка лиги

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» победил «Манчестер Сити» в серии пенальти. Основное время завершилось вничью — 0:0. По пенальти победили хозяева — 5:3.
«Манчестер Сити» был действующим победителем турнира. Команда выигрывала Кубок лиги четыре сезона подряд.
Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко начал игру в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте. Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко провел весь матч.
Кубок английской лиги
1/8 финала
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:0. Пенальти — 5:3
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