«Вест Хэм» с Ярмоленко вышел в 1/16 финала Кубка Англии

«Вест Хэм» Андрея Ярмоленко одержал домашнюю победу над Лидсом со счетом 2:0 в поединке 1/32 Кубка Англии и вышел в следующую стадию турнира.



Украинец весь матч просидел на скамейке запасных и, когда казалось, что ему так и не придется сыграть в этой встрече, наставник «молотобойцев» все-таки выпустил Андрея на поле.

Дэвид Мойес выпустил Ярмоленко при счете 2:0 на пятой компенсированной минуте. Через 20 секунд после замены прозвучал финальный свисток.

Кубок Англии. 1/32 финала

«Вест Хэм» – «Лидс» – 2:0 (1:0)

Голы: Лансини (34), Боуэн (90+3).

Также Миколенко стал лучшим игроком «Эвертона» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» по версии SofaScore.



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