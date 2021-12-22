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«Вест Хэм» с Ярмоленко проиграл «Тоттенхэму» в матче Кубка лиги

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
22.12.2021
23:59
Новость
Футбол

22 декабря в рамках 1/4 финала Кубка Английской лиги «Тоттенхэм» играл с «Вест Хэмом».

«Шпоры» выиграли встречу со счетом 2:1. На голы Бергвейна и Моуры «молотобойцы» ответили точным ударом Боуэна.

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вышел на поле на 80-й минуте.

Кубок Английской лиги. 1/4 финала

«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 2:1

Голы: Бергвейн, 29, Моура, 34 - Боуэн, 32.

Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».

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