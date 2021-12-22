«Вест Хэм» с Ярмоленко проиграл «Тоттенхэму» в матче Кубка лиги

22.12.2021
23:59
Новость
Футбол
22 декабря в рамках 1/4 финала Кубка Английской лиги «Тоттенхэм» играл с «Вест Хэмом».
«Шпоры» выиграли встречу со счетом 2:1. На голы Бергвейна и Моуры «молотобойцы» ответили точным ударом Боуэна.
Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вышел на поле на 80-й минуте.
Кубок Английской лиги. 1/4 финала
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 2:1
Голы: Бергвейн, 29, Моура, 34 - Боуэн, 32.
Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».
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