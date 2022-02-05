«Вест Хэм» с Ярмоленко победил в боевом матче Кубка Англии

5 февраля в рамках 1/16 финала «Вест Хэм» играл на выезде с «Киддерминстером».



Первый тайм выиграла скромная команда после гола Алекса. «Киддерминстер» был очень близок к победе, но на 90+1-й минуте Деклан Райс сравнял счет. Игра перешла в дополнительное время, где казалось победитель не будет выявлен и все решится в серии пенальти. Но на 120+1-й минуте Джаррод Боуэн забил мяч в ворота соперника и принес победу «молотобойцам».

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко сыграл весь матч со стартовых минут. Интересно, что в одном из эпизодов украинец отличился тем, что пытался «нарисовать» пенальти.

Также «МЮ» с нереализованным пенальти Роналду вылетел из Кубка Англии.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Вест Хэм» с Ярмоленко вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Миколенко: я разговаривал с Зинченко и Ярмоленко по поводу АПЛ

Петраков рассказал, как созванивается с Ярмоленко, Зинченко, Малиновским

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.