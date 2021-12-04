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«Вест Хэм» с камбэком без Ярмоленко выиграл у «Челси»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
04.12.2021
16:35
Новость
Футбол

4 декабря в рамках АПЛ «Вест Хэм» играл с «Челси». В этом лондонском дерби было пять голов.

В первом тайме «Челси» победил со счетом 2:1 благодаря голам Тиагу Силвы и Мейсона Маунта. За «Вест Хэм» точно забил Мануэль Лансини с пенальти.

Во второй половине поединка «молотобойцы» вышли вперед после точных ударов Джаррода Боуэна и Артура Масуаку.

В итоге «Вест Хэм» победил со счетом 3:2. Украинский легионер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко весь матч провел на замене.

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.

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