«Вест Хэм» с камбэком без Ярмоленко выиграл у «Челси»

4 декабря в рамках АПЛ «Вест Хэм» играл с «Челси». В этом лондонском дерби было пять голов.



В первом тайме «Челси» победил со счетом 2:1 благодаря голам Тиагу Силвы и Мейсона Маунта. За «Вест Хэм» точно забил Мануэль Лансини с пенальти.

Во второй половине поединка «молотобойцы» вышли вперед после точных ударов Джаррода Боуэна и Артура Масуаку.

В итоге «Вест Хэм» победил со счетом 3:2. Украинский легионер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко весь матч провел на замене.

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.



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