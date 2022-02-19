Верняев о положительном допинг-тесте: это был анонимный донос

Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев объяснил, как узнают о положительных тестах на допинг.

«Это было межсезонье. У нас соревнований не было до этого с марта и ближайшие были в декабре. То есть это не тот за месяц до соревнований, когда начинается очень жесткий режим и все это самое. Это был расслабленный момент, набирание формы. Плюс я тогда повредил плече и почти не тренировался, я только качался и чуть-чуть прыгал. В нашем виде спорта, если ты повредил руки, то ты можешь заниматься ногами, если ты ударил ноги, то можешь делать все то, что на руках, то есть у нас разнообразие большое. Я тогда чуть-чуть травмировал плече и просто стал себя поддерживать – качаться и все.

Получилось так, что у меня приходит тест 10-го и 26-го (ноября), то есть 2 теста в такой короткий срок никогда не проверяют.

Я долгое время стою на допинг-контроле и меня в принципе раз в месяц проверяют на протяжении пяти лет. Они, не предупреждая приходят раз в месяц, и я знаю, что раз в месяц ко мне придут по любому, к гадалке не ходи.

Зная это и принимать что-либо это настолько нужно быть глупым, настолько неадекватным человеком. Это не то, что я себя защищаю, потому что я знаю, как это все со стороны выглядит, но нет. Это надо быть просто неразумным человеком. Все мое окружение знает даже мое отношение к таблеткам от головы, потому что я боюсь все пить, потому что не знаю, чего мне ожидать.

Получается так, что ко мне приходят 10-го числа проверять, мне приходит в течении недели ответ, что все нормально, негативный тест, и ко мне сразу же приходят 26-го числа. В декабре мне приходит письмо, что у меня найден мельдоний.

Я в этот момент, когда еще лечил плечо, я разговаривал с врачом, это врач, который работал с баскетбольной сборной, то есть это человек толковый, я ему рассказываю без подробностей ситуацию, что вот, 2 теста за 2 недели. «Так это ж анонимный донос», – говорит он. А я сам такого не знал. Он говорит: «У нас же как, во всех федерациях одна и та же система, тебя кто-то подловил, сыпанул что-то, делают звонок в международную федерацию или антидопинговый центр Украины и говорят, что подозревают такого-то. Они начинают жестко ловить».

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