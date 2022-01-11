Вернидуб: «Заря» наиграет на сборах свои схемы, и всё получится

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб рассказал об ожиданиях от зимних сборов луганской команды после выхода из отпуска.

«У нас подготовка не меняется. Я думаю, ребята уже догадываются, что будет хорошая и тяжелая работа. Придется попотеть. Соперники хорошие. Надеюсь, все игры пройдут без травм. Наиграем наши схемы, и всё получится», — сказал Вернидуб в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее стало известно, что «Заря» ведет переговоры с защитником греческого АЕК Олегом Данченко, который не провел ни одного матча в нынешнем сезоне, так как на него не рассчитывает нынешний главный тренер афинян.

«Заря» отправилась на зимний перерыв на четвертом месте, набрав 36 очков за 18 туров. Действующий бронзовый призер УПЛ отстает на четыре пункта от «Днепра-1».

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