Вернидуб высказался о провале украинских клубов в еврокубках

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал выступления «Динамо», «Шахтера» и «Зари» в Лиге чемпионов и Лиге конференций.
Вернидуб заявил, что в украинском футболе идет перестройка и в будущем наши клубы должны показать лучший результат.
«Идет перестройка в украинском футболе. Возьмем, например, чемпиона Украины «Динамо», где много молодых игроков, которые воспитанники клуба. Это большой плюс и если все получится, то в следующем году они выступят лучше. Им было тяжело, была сильная группа.
У «Шахтера» тоже очень молодая команда, есть бразильские игроки, которые стоят много денег, но они тоже еще молодые. Им нужно адаптироваться в Украине и потом будет неплохая команда.
«Заря» то же самое. Перестройка плюс ушли классные игроки, на которых строилась игра команды. Сейчас Виктору Скрипнику нелегко, он и так делает много работы. Команда борется за третье место в УПЛ. Я бы очень хотел, не обижая «Днепр-1», чтобы «Заря» заняла третье место», – сказал Вернидуб в эфире телеграм-канала «Бомбардир».
Напомним, что «Динамо», «Шахтер» и «Заря» провалили еврокубковый сезон и не вышли в плей-офф еврокубков.
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