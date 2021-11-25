Вернидуб: выход в весеннюю стадию Лиги Европы – большой плюс для «Шерифа»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о проигрышном для своей команды матче группового раунда Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:3).
«Мы проиграли большому клубу 0:3, но я рад за ребят. Качество игры было не хуже, чем в Мадриде. Но тогда мы выиграли, а сейчас проиграли. Моменты были. Жаль, что не смогли забить.
Третье место в группе и выход в весеннюю стадию Лиги Европы – большой плюс для «Шерифа», – сказал Вернидуб после поединка.
Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.
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