Вернидуб: у нашего соперника достаточно квалифицированная команда

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб поделился впечатлениями от матча с «Ингульцом» (1:0) в рамках 17-го тура УПЛ.

«Достаточно тяжелая игра была. У нас сейчас тяжелый график, потому что игры через два на третий или через три дня на четвертый, поэтому трудно дается. Сил много уходит. Есть у нас травмированные игроки, они восстанавливаются, поэтому хотим, чтобы они как можно быстрее присоединились к нам. Команда соперника достаточно квалифицированная, закрыла все подходы к воротам, нам было тяжело эту защиту ломать.

Моменты у наших ворот? Во-первых, всегда кто-то, где-то ошибается и сразу вылезает голевой момент. Соперник тоже не просто так играет в УПЛ, достаточно квалифицированная команда, наигрывают разные комбинации, которые имели угрозы в сторону наших ворот.

Результат доминирует надо игрой? Сейчас уже последние матчи перед перерывом, поэтому важно играть именно на результат. Особенно зная итоги вчерашних матчей, они нас только подбадривали на лучший результат событий», — приводит слова Вернидуба официальный сайт «Зари».

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