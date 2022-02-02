Вернидуб: Суркис звонил постоянно, не каждый день, но раз-два в месяц точно

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, что «Динамо» никогда не проявляло к нему интерес. Украинский специалист отметил, что разговаривал с президентом киевского клуба Игорем Суркисом только об игроках.

«Интерес «Динамо»? На уровне слухов. Ни разу никто мне не звонил и не звал.

Я разговаривал с Игорем Суркисом, когда взял в аренду Тымчика, Михайличенко, Леднева, он звонил постоянно. Не каждый день, но раз-два в месяц звонил и спрашивал за игроков. Мне это очень импонировало, что он переживает за футболистов, которые были в аренде в «Заре».

Эти игроки прибавили и выросли в «Заре». Тымчик дорос до сборной Украины, Леднев тоже хороший футболист и человек. Михайличенко до сих пор поздравляет, как и Тымчик, не забываю, это самое главное», - сказал Вернидуб в интервью youtube-каналу pressing.

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