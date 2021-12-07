Вернидуб: Шевченко в «Дженоа»? Он поторопился с выбором

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб считает, что Андрей Шевченко высказался о своих первых шагах с «Дженоа».



«Не знаю, мне кажется, он поторопился с выбором. Трудно ему будет. Не потому, что он плохой тренер. Я хорошо знаю Андрея Николаевича. Это супертренер, показавший свою работу и знания в работе со сборной Украины.

«Дженоа» находится на том месте, на котором находится. Думаю, Андрей Николаевич – специалист достаточно высокого уровня, поэтому его это не испугает. Уверен, что он справится и сможет работать в не только сильных чемпионатах, но и в топовых клубах топ-лиг, борющихся за чемпионство», – рассказал Вернидуб в эфире Бомбардира.

Также Мудрик рассказал, готов ли он играть за сборную Украины.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Вернидуб: хотелось бы сыграть с «Шахтером» боевой матч в Лиге чемпионов

Вернидуб: у нашего соперника достаточно квалифицированная команда

Вернидуб: «Шериф» хочет насладиться матчем с «Шахтером» и провести одну из лучших своих игр

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.