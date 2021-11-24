Вернидуб: «Шериф» в Лиге чемпионов доказал, что это имя в футболе

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб дал комментарий накануне домашнего матча с мадридским «Реалом» в пятом туре Лиги чемпионов.

««Шериф» доказал, что это имя в футболе. Учитывая маленький город, очень хороший и уютный, и клуб из него играет в Лиге чемпионов — это дорогого стоит. Мы смогли увидеть «Реал» и тех, звезд, что там выступают.

Для меня это останется на всю жизнь в моем сердце. Для ребят это огромный шанс помочь себе в карьере и в дальнейшем играть в более великих клубах Европы», — цитирует Вернидуба официальный сайт «Шерифа».

Напомним, что «Шериф» в данный момент идет на третьем месте в группе с шестью очками. Лидирует «Реал» (девять пунктов), следом за мадридцами расположился «Интер» (семь пунктов). Замыкает таблицу с одним очком «Шахтер».

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