Вернидуб: «Шериф» хочет насладиться матчем с «Шахтером» и провести одну из лучших своих игр

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался накануне матча с «Шахтером» в рамках шестого тура Лиги чемпионов.



«Я очень рад опять быть в Украине. Сыграть на НСК «Олимпийский». Очень счастлив, что снова приехал домой и что предстоит матч против лидера украинского футбола. К сожалению, ни мы, ни «Шахтер» не вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но мы счастливы, что будем продолжать выступать в плей-офф Лиги Европы.

Результат первого матча должен давить, прежде всего, на «Шахтер». Мы сыграли удачно, но завтра будет сложно. Мы готовимся. Хочется насладиться матчем и провести одну из своих лучших игр.

Мы стартовали с двух побед, и где-то амбиции начали зашкаливать. Понимали, что будет дальше, но проиграли дважды «Интеру», проиграли «Реалу». Теперь перед нами «Шахтер», где много дорогих и качественных игроков.

Перед каждой игрой я всегда говорю одни и те же слова: нужно выходить и получать удовольствие. Не «бей-беги», а спокойно играть в пас. В этой группе мы аутсайдеры и все говорили, что мы будем четвертыми. Я не мог себе представить такую картину до начала евросезона. Была «группа смерти», но невероятными усилиями и желанием смогли добиться так, что мы идем дальше, а «Шахтер» остается без еврокубков», — сказал Вернидуб.

Ранее комментарий дал главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

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