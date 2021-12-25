Вернидуб: сделаем все, чтобы в следующем году опять пробиться в групповую стадию еврокубков

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился целями и задачами на будущее.



«Новый контракт значит, что мы двигаемся дальше. 2021 был удачным годом. Хотелось бы продолжать в том же духе. Команда доказала, что способна на многое. Хочется себе доказать, что можем достичь еще больших результатов.

Поверьте, мы сделаем все, чтобы в следующем году опять пробиться в групповую стадию еврокубков», - цитирует Вернидуба пресс-служба клуба из Тирасполя.

Вернидуб в сезоне 20/21 впервые в истории вывел молдовскую команду в групповой раунд Лиги чемпионов. «Шериф» продолжит играть в Лиге Европы.

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