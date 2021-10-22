Вернидуб: победа над ЦСКА станет для «Зари» толчком для достижения дальнейших результатов

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб поделился впечатлениями от гостевой победы над софийским ЦСКА (1:0) в рамках третьего тура Лиги конференций.

«Мы очень счастливы, что победили. Эта победа далась нам с очень большим трудом. Ребята выложились по максимуму, все они — герои и молодцы. Я считаю, что эта победа даст нам хороший импульс, толчок для дальнейших достижений положительных результатов» — приводит слова Вернидуба ресурс Gong.bg.

Напомним, что «Заря» добыла для Украины первую победу на групповом этапе еврокубков сезона-2021/2022. У луганской команды после трех туров три очка. «Заря» отстает от норвежского «Буде-Глимта» (семь очков) и итальянской «Ромы» (шесть очков).

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