Вернидуб – о матче с «Шахтером»: первый тайм в исполнении «Шерифа» – это был антифутбол

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб подвел итоги матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером», который завершился вничью со счетом 1:1.

«Я бы игру разделил на два тайма. Первый тайм в исполнении «Шерифа» – это был антифутбол. Не боюсь этих слов. Повезло, что только один мяч пропустили.

Второй тайм – совсем другой. Начали контролировать мяч и играть в тот футбол, который умеем. Мы смогли забить в конце игры ответный мяч и сыграть вничью 1:1.

Для нас это очень хороший результат. Мы играли на выезде с вице-чемпионом Украины. Каждое очко в копилку важное. Заняли третье место. Группа была очень сложная. Доволен вторым таймом, но расстроен первым. То, что добыли четыре очка с «Шахтером» – дорого стоит», — сказал Вернидуб.

«Шериф» занял третье место в группе D и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

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