Вернидуб назвал причины, по которым он не поедет в Россию

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб настаивает, что никогда не будет работать в России. Украинский специалист объяснил свой выбор двумя причинами.

«Я не рассматриваю предложения из России еще с 2013–2014 года. Это мое право, мой выбор. Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что я родился в Украине. А эта страна дала мне все то, что у меня сейчас есть. Я ей очень благодарен, и я ее очень сильно люблю. Готов за нее идти до конца. Другого мнения у меня не будет. А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял», — сказал Вернидуб в эфире YouTube-канала «Nobel».

Напомним, что «Шериф» выступает в одной группе Лиги чемпионов с «Шахтером».

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