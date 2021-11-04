Вернидуб: хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб подытожил результат матча Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:3).



«Тяжелый матч с сильным соперником. Ребята играли достойно, забили красивый гол, но были ошибки.

Идем дальше – впереди еще две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов», – сказал Вернидуб.

После 4 туров команда из Тирасполя с 6 очками занимает в группе Лиги чемпионов 3-е место.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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