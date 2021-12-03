Вернидуб: хотелось бы сыграть с «Шахтером» боевой матч в Лиге чемпионов

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Игра состоится 7 декабря в Киеве.

«Лично для меня это будет очень важная игра, хотя она ничего не решает в плане места — уже все расставлено до этого тура. Для меня важно, потому что этот клуб — лидер в чемпионате Украины, всегда борется за наивысшие награды.

Мне хотелось бы сыграть с ними боевой хороший матч, конечно, с положительным результатом, а как будет — мне сложно сказать. Я знаю, что будет нелегко — очень тяжело, потому что команда высокого уровня, у них достаточно много бразильцев, в шутку говорю, что практически сборная Бразилии.

Я думаю, они сейчас выйдут собранные, они захотят тоже доказать, что они — «Шахтер» (Донецк), клуб, который представляет Украину. Они достаточно мало набрали очков в копилку, что меня тоже очень не радует», — сказал Вернидуб в интервью ресурсу FMF.

Напомним, что еще за тур до финиша группового этапа Лиги чемпионов стало известно, что «Шериф» гарантировал себе третье место и путевку в Лигу Европы, а «Шахтер» финиширует последним и завершает еврокубковый сезон-2021/2022. В Тирасполе «Шериф» выиграл у дончан со счетом 2:0.

Ранее стало известно, кого признали лучшим игроком «Шахтера» в ноябре.

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