Вернидуб: еще не дорос до уровня сборной Украины

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, когда может возглавить национальную сборную Украины. Вернидуб считает, что Александр Петраков находится на своем месте.

«Наверное, еще не дорос до такого уровня. Когда дорасту, тогда, может, и позовут. В сборной Украины все нормально, люди на своем месте и я желаю Александру Петракову самых высоких достижений. Он этого заслуживает, он тренер трудяга, тренер от души и очень честный как человек.

Петраков заслуживает быть тренером сборной Украины», — сказал Вернидуб в интервью youtube-каналу pressing.

Напомним, что сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022, где сыграет с Шотландией. Поединок состоится в Глазго 24 марта.

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