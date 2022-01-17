Вернидуб для спарринга пригласил в Тирасполь команду из Украины

15 января ФК «Балканы» из Зари возобновят подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на этом сборе запланированы три контрольных матча: 24 января — с одесским «Атлетиком», 27 января — с юниорами «Черноморца» и третьего февраля — с участником Лиги чемпионов — молдавским «Шерифом». Этот поединок состоится в Тирасполе.

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По имеющейся информации, ряды «Балкан» покинули сразу десять игроков, на просмотре сейчас находятся пять потенциальных новичков.

Главный тренер Денис Колчин собирается определиться с новобранцами в феврале.

Напомним, что «Балканы» занимают четвертое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 39 очков.

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