Верховная Рада поддержала идею чествовать Усика государственной наградой

Александр Усик в ближайшее время может стать обладателем государственной награды.

Депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич сделал запрос о награждении украинского чемпиона, который поддержали 212 народных депутатов при необходимой норме в 150 голосов.

Далее 233 нардепа (необходимый минимум — 226 голосов) нажали конопки «за» в ответ на идею о направлении запроса к Президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу награды для Усика.

Напомним, что 25 сентября Александр Усик завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, одержал в Лондоне победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей.

Ранее стало известно, что олимпийский медалист Токио Александр Хижняк не едет в составе сборной Украины на чемпионат мира по боксу среди любителей.

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