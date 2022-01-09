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«Верес» ждет армянина и ещё двух легионеров

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
09.01.2022
17:54
Новость
Футбол

12 января футболисты «Вереса» возобновят подготовку к весенней части сезона.

К началу первого сбора должен прибыть в Ровно потенциальный новичок - защитник сборной Армении Жирайр Маргарян, ранее выступавший за «Арарат».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, еще два потенциальных новобранца-легионера прибудут непосредственно на следующий этап подготовки - в Турцию, куда ровенчане отправятся 18 января.

По имеющейся информации, на восстановительный сбор в Ровно должны прибыть принадлежащие «Вересу» вратарь Вадим Ющишин, полузащитник Александр Савошко и нападающий Николай Гайдучик, выступавшие минувшей осенью на правах аренды за перволиговый «Ужгород». Если они своим уровнем подготовки сумеют произвести впечатление на главного тренера Юрия Вирта, то вполне могут поехать на сбор в Турцию.

Тем временем по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с вратарем Максимом Бабийчуком.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Верес» 27 февраля сыграет в гостях с «Ворсклой».

Ранее мы сообщали о том, что воспитанник «Динамо» и вратарь «Днепра-1» подписали контракты с «Черноморцем».

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